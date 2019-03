Polizei Hagen

POL-HA: Shisha-Bars kontrolliert

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr, kontrollierten Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Ordnungsamt gemeinsam insgesamt sechs Shisha-Bars im Hagener Stadtgebiet. Dabei stellten die Behörden Verstöße gegen die Abgabeordnung, den Nichtraucherschutz sowie gegen Brandschutzbestimmungen fest. In zwei Fällen leitete das Finanzamt Prüfungen der Geschäftsunterlagen ein. Neben der Kontrolle von rund hundert Personen fertigten die Einsatzkräfte elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen und drei Strafanzeigen. In einem Fall kam es zu einem Drogenfund. Der Zoll stellte über 50 Tabakdosen im Zusammenhang mit Steuerverstößen sicher.

