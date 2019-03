Polizei Hagen

POL-HA: Reinigungskräfte vertreiben Einbrecher

Hagen (ots)

Am Mittwoch betraten zwei Reinigungskräfte um 05.20 Uhr ein Hotel an der Rummenohler Straße. Im Eingangsbereich lagen Spirituosen und andere Gegenstände auf dem Boden. Sie waren offensichtlich für den Abtransport vorbereitet. Die Reinigungskräfte hörten dann Laufschritte einer Person, die hastig in unbekannte Richtung flüchtete. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hebelten der oder die unbekannten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch eine Terrassentür des Hotels auf. Sie verschafften sich auf diesem Wege Zugang in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Die Einbrecher stellten zum Abtransport an verschiedenen Stellen alkoholische Getränke und andere Gegenstände bereit. Das Erscheinen der Reinigungskräfte veranlasste die Täter dann zur Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

