POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots) - Am 11.09.2018, gegen 14:10 Uhr, touchierte eine PKW-Fahrerin in der Friedensstraße einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 6.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte von den eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der PKW-Fahrerin festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der PKW-Fahrerin wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

