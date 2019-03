Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt mit Audi

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 27.03.2019, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 03:00 Uhr einen Audi A6 auf dem Graf-von-Galen-Ring. Dieser bog in die Fehrbelliner Straße ein, wo sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Sie gaben dem Fahrer Anhaltezeichen und ließen ihn an den Fahrbahnrand lenken. Ein Alkoholtest zeigte einen niedrigen Wert. Bei einem Drogenvortest stellte sich dann heraus, dass der 25-Jährige nicht hätte fahren dürfen. Die Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor.

