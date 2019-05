Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg zieht 13 Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss aus dem Verkehr.

Bitburg (ots)

Die Polizeiinspektion Bitburg hat am Freitagabend, den 03.05.2019, einen Sondereinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung in der Grenzregion Sauer durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 13 Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss festgestellt und aus dem Verkehr gezogen. Dabei fielen insgesamt 6 Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss auf. Den Höchstwert erreichte hierbei ein Fahrzeugführer in der Ortslage Wallendorf, bei dem ein Atemalkoholwert von über 1,5 Promille festgestellt wurde. Bei weiteren 7 Fahrzeugführern erhärtete sich im Rahmen von Verkehrskontrollen der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. In diesem Zusammenhang wurden knapp 10 g an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Des Weiteren wurde bei einem 25-jährigen und einem 26-jährigen Mann bei weiteren Verkehrskontrollen festgestellt, dass sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sind. Zudem konnte auch ein "Künstler" angehalten werden. Dieser hatte eine dann doch leicht zu erkennende Fälschung zweier amtlicher Kennzeichen an seinem PKW angebracht. Die Originale wurden bereits einen Tag zuvor von uns mangels Versicherungsschutz eingezogen. Den "Künstler" erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Die heute durch starke Polizeipräsenz im Grenzraum Sauer festgestellte sehr hohe Anzahl an Alkohol- und Drogenfahrten lässt auf ein noch größeres Dunkelfeld schließen. Aus diesem Grund wird die Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit sowie der konzeptionellen Maßnahmen im Grenzgebiet auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen und insbesondere klare Kante gegen Drogen zeigen, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

