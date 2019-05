Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Daun, 02.05.2019

Ereignis: Sachbeschädigung

Ort: Uersfeld, Museum Nostalgikum Zeit: 30.04.19 - 01.05.19 22.30 - 08.00 h

Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter beschädigten in Uersfeld einige Schiefertafeln des Daches, in dem sich das Museum "Nostalgikum" befindet und eine Hinweistafel " Öffnungszeiten"

Ereignis: Schwerverletzter Radfahrer

Ort: Oberehe, K 59 Zeit: 01.05.2019, 12.05 h

Sachverhalt: Ein 69-jähriger Radfahrer aus der VGV Gerolstein wurde bei einem Radunfall schwer verletzt. Er befuhr als letzter Fahrer in einer Gruppe von acht Radfahrern die K 59 von Niederehe in FR Heyroth. Kurz vor der Einfahrt in einen Waldweg stürzte er aus bislang unbekannten Gründen und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Ereignis: Sachbeschädigung

Ort: Kelberg, Auf dem Werth Zeit: 30.04.2019-15.00 - 01.05.2019, 09.00 h

Sachverhalt:

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in dem genannten Tatzeitraum einen abgestellten Wohnwagenanhänger, der sich auf dem Grundstück des Eigentümer befand. Schadenshöhe: ca. 1500 Euro. Hinweise an die PI Daun.

