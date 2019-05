POL-PDWIL: Pressemeldung vom 01.05.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Holzdiebstahl

Ort: Gerolstein-Niedereich

Im Distrikt Im Hinterbüsch kam es seit einem unbestimmten Zeitraum, zur Fällung einiger Fichten. Es wurden ca. 3 Festmeter Holz entwendet. Weiterhin wurden Im Distrikt Im Erlenborn ca. 6 Festmeter fertiges Brennholz entwendet. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizeiwache Gerolstein: 06591/95260

Ereignis: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Ort: Daun Berliner Straße

Zeit: 29.04.2019 gegen 21:00- 30.04.2019 gegen 07:00 h

Im Laufe der Nacht wurden in der Innenstadt von Dauner in der Berliner Straße Mehrere Wahlplakate, verschiedener politischer Parteien mutwillig beschädigt. Es konnte div. Spuren, die Rückschlüsse auf den oder die Täter schließen lassen, gesichert werden. Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

Ereignis: Einbruchsdiebstahl in ein Verkaufshäuschen der Sommerrodelbahn

Zeit: 29.04.2019 18:30 h - 30.04.2019 10:30 h

Ort: Sommerrodelbahn in Daun - Pützborn.

SV:

Im Verkaufshäuschen der Sommerrodelbahn wurde ein Getränkeautomat, durch bis dato unbekannte Täter geöffnet. Es wurde eine geringe Menge Kleingeld entwendete. Hinweise an Polizei Daun: 06592/96260

Ereignis: Diebstahl von Leergut

Zeit: 29.04.2019 22:00- 30.04.201905:00 h

Ort: Getränkehandlung Daun- Pützborn

SV: Aus dem eingefriedeten Grundstück einer Getränkehandlung in Daun- Pützborn wurden zahlreiche Leergutkisten entwendet. Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

Ansonsten verlief die Mainacht, bis auf zahlreiche Ruhestörungen im gesamten Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun recht friedlich und ruhig.

