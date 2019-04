Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Samstag, 27.04.2019, parkte eine 24-jährige Fahrerin ihren blauen VW Golf gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Güterstraße. Als sie um 15.05 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam fiel ihr ein Schaden an der hinteren rechten Seite des Fahrzeuges auf. Der Schaden wurde wahrscheinlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug auf dem Parkplatz verursacht. Der oder die Unfallverursacher(-in) verließen die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

