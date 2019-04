Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diensthund findet Drogen

Wittlich (ots)

Einer Streife der Polizei Wittlich fielen am Montagabend zwei Personen auf, die sich bei Feststellung des Streifenwagens auffällig verhielten. So konnte einer dabei beobachtet werden, dass er einen Gegenstand in einen Blumenkübel warf. Der Zweite hantierte auffällig in seiner Hose. Durch eine Kontrolle der Personen konnte das auffällige Verhalten erklärt werden. Während im Hosenbein des 22-jährigen Beschuldigten ein Tütchen Marihuana aufgefunden werden konnte, fand der Drogenspürhund Max im Blumenkübel ein weiteres Tütchen mit Drogen, welches dem zweiten Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Selbstverständlich erhielt der Diensthund für das Anzeigen der Drogen als Belohnung ein Leckerchen, während gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell