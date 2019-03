Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 27.03.2019 gegen 20:50 Uhr fuhren ein 45-Jähriger, ein 20-Jähriger und eine 19-Jährige hintereinander auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Deutsche Straße. Als die Ampel gelb wurde, bremste der 45-Jährige und hielt an. Der hinter ihm fahrende 20-Jährige bremste ebenfalls ab, woraufhin die 19-Jährige auf sein Auto auffuhr. Das Auto des 20-Jährigen wurde durch den Aufprall auf das Auto des 45-Jährigen geschoben. Daraufhin stieg der 45-Jährige aus, sagte etwas, stieg wieder in sein Auto ein und fuhr weg. Ein Zeuge, der den Unfall mitbekommen hatte, merkte sich das Kennzeichen und teilte dies der Polizei mit, so dass der 45-Jährige ausfindig gemacht werden konnte. An den drei Autos entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell