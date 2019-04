Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bedrohungslage - Verwirrte Person lief mit Messer durch die Boxtelstraße

Wittlich (ots)

Am Montag, 29. April 2019, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei Wittlich ein Mann gemeldet, der, nur mit einer Unterhose bekleidet, mit einem Küchenmesser in der Hand Passanten bedrohen würde. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatte sich der Mann bereits entfernt, so dass keine bedrohliche Situation mehr bestand. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der, offensichtlich geistig verwirrte junge Mann angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Glücklicherweise wurde bei dem Ereignis niemand verletzt. Es gab keinerlei persönliche Beziehung des Mannes zu den bedrohten Personen, weshalb derzeit davon ausgegangen werden muss, dass der geistige Zustand des Mannes ursächlich für sein Verhalten war.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

PHK'in Birgit Dreiling

Schlossstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell