Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Am 15.04.2019 zwischen 07:35 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten schwarzen 1er-BMW, der auf einem Parkplatz am Anwesen Landauer Straße 10a abgestellt war. Am Fahrzeug wurde die rechte hintere Tür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden von ca. 600 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

