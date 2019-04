Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Clausen - Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Clausen (ots)

Zwischen dem vergangenen frühen Samstagabend und Sonntagmorgen ist es in der Marhöferstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw vorne links massiv beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500.- Euro. Bevor es zum Zu-sammenstoß gekommen war, muss der unbekannte Fahrer noch eine massive Bremsung hingelegt haben. Es konnte eine frische Blockierspur auf der Fahrbahn gefunden werden. Zeugen die hier etwas bemerkt haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

