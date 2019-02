FW Mettmann: Drohender Dammbruch in Mettmanner Außenbezirk

Feuerwehr Mettmann

Mettmann (ots)

Die Feuerwehr Mettmann ist seit dem frühen Nachmittag des 21.02.2019 im Außenbezirk in der Nähe der Alten Kölnischen Landstraße im Einsatz. Der Deich eines dort befindlichen Löschteiches war unterspült und beschädigt worden und wurde bei einer Begutachtung als kritisch und bruchgefährdet eingestuft. Im Verlauf des Einsatzes wurden verschiedene Fachberater zur Einsatzstelle gerufen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Es wurde entschieden, den Teich zu entleeren, um die Last auf den Damm zu verringern. Nur so ist eine Reparatur der schadhaften Stelle möglich und letztendlich der Erhalt des Teiches gewährleistet. Um dies zu ermöglichen, wurde durch die Feuerwehr das Technische Hilfswerk (THW) mit den Fachgruppen "Wasserschaden/Pumpen" und "Beleuchtung" angefordert, die seit dem Abend den Pegel des Löschteiches durch drei Pumpen absenken. Die Wasserförderung beläuft sich aktuell auf ca. 16.000 Liter pro Minute, die kontrolliert in den Mettmanner Bach eingeleitet werden. Seit Beginn der Pumparbeiten wurde der Wasserspiegel bereits um ca. 50 cm gesenkt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes soll der Pegel noch weiter abgesenkt werden, um mit den endgültigen Sicherungsmaßnahmen am Deich beginnen zu können. Aktuell werden durch ein Bauunternehmen bereits vorbereitende Maßnahmen auf der Deichkrone ausgeführt.

Um den Fischbestand im Teich nicht zu gefährden, wird in Absprache mit den Fachberatern ein ausreichender Restwasserstand im Teich belassen.

Derzeit sind etwa 20 Einsatzkräfte von THW (13), DRK (5) und Feuerwehr (2) vor Ort.

Der Einsatz dauert aktuell noch an.

