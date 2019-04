Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Althornbach (ots)

Am 15.04.2019 gegen 06:05 Uhr kam es in der Hauptstraße vor Anwesen Nr. 20 zu einem Verkehrsunfall, als ein aus Richtung Hornbach kommender schwarzer Peugeot 206 an einem Opel-Vectra vorbeifuhr, der gerade vom Fahrbahnrand anfahren wollte. Der Peugeot schrammte an der linken Seite des Opel vorbei, wodurch es zu hohem Sachschaden am Vectra kam (ca. 2.000 EUR). Der Peugeot fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

