Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bitburg (ots)

Am 01.05.2019 gegen ca. 14.00 Uhr ereignete sich im Bereich der Ortsdurchfahrt der B 257 von Orsfeld ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer wollte mit seinem PKW aus einer Seitenstraße auf die B 257 einfahren. Dabei übersah er einen auf der Bundesstraße fahrenden und somit bevorrechtigten Wagen. Es kam dadurch zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle 4 Fahrzeuginsassen der beiden Wagen wurden verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäusern gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Die B 257 war in Höhe der Ortsdurchfahrt Orsfeld für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit mehreren Einsatzfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber, die Polizei Bitburg, die Feuerwehren Badem, Orsfeld und Gindorf, sowie die Straßenmeisterei Kyllburg.

