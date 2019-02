Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig,Karl-Schiller-Strasse 3 (ots)

Am 26.02.2019, in der Zeit von 02 Uhr bis 05:15 Uhr, wurde in der Karl-Schiller-Strasse 3, in Mendig, eine Begrenzungsmauer beschädigt. Diese befindet sich vor der dortigen Spielstation. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben.

