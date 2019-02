Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Niederzissen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Niederzissen am 25.02.2019 in der Zeit von 11:15 bis 11:25 Uhr. Bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ein- / Ausparken, einen dort ordnungsgemäß parkenden PKW, VW Golf plus, Farbe: grau, am Kotflügel hinten rechts. Am beschädigten PKW konnten grüne Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss an die Kollision seine Fahrt, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen, fort.

Die Polizei Remagen sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens bzw. erbittet Hinweise auf den noch flüchtigen Unfallverursacher. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter 02642-93820

