POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen vom Wochenende 22.02-24.02.19

Verkehrsunfallflucht Am Vormittag des 22.02.19, versuchte in Mayen, in der Straße Im Hombrich ein Fahrzeugführer vor einem Pkw einzuparken und beschädigte dieses hierbei. Er verließ die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachbeschädigung Ebenfalls am Vormittag des 22.02.2019, wurden in Mayen, in der Marktstraße, zwei Firmenwerbebanner an Bauzäunen beschädigt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Abend des 22.02.19 in Mayen in der Neustraße einen Pkw-Fahrer, welcher offensichtlich aufgrund seiner Alkoholisierung einen Pkw beim Ausparken beschädigte. Der Zeuge sprach den Fahrzeugführer an, welcher widerwillig einen Zettel am beschädigten Pkw hinterließ. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei hinzu, welche beim Unfallverursacher eine Atemalkohol von 1,37 Promille feststellte.

Trunkenheitsfahrt Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es in der Nacht zum Sonntag, 23.02.19 im Bereich der VG Vordereifel/Kehrig. Hier konnte ein Fahrzeugführer aus Mayen mit einem Atemalkohol von 1,61 Promille betroffen werden.

besonders schwerer Fall des Diebstahl In Kehrig, kam es am Abend des 23.02.2019, zum Diebstahl, bzw. der Beschädigung eines Warnaufstellers "Streetbuddy". Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Es liegen Hinweise zum Täterfahrzeug vor.

Verkehrsunfallflucht in Polch Am Sonntag, 24.02.19, in der Mittagszeit wurde in Polch, im Bereich der Eichendorffstraße, an einem geparkten Pkw der Spiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Fahren unter Drogeneinfluss In der Verbandsgemeinde Maifeld, konnte am Sonntag Nachmittag, 24.02.19, ein Fahrzeugführer durch die Polizei kontrolliert werden, welcher offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Im Fahrzeug wurden des Weiteren mehrere Ecstasy-Tabletten aufgefunden und sichergestellt.

