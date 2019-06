Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Müll-Lkw-Belader in Heltersberg

Heltersberg (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019, gegen 08.30 Uhr war ein Müll-Lkw in Heltersberg auf der Hauptstraße unterwegs um die "Gelben Säcke" einzusammeln. Hier sprang ein auf dem Trittbrett stehender 45-jähriger Müll-Lkw-Belader von diesem herab auf die Fahrbahn um diese zwecks Einsammeln der Säcke zu überqueren. Dabei wurde er von einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw erfasst und schwer verletzt. Am Pkw entstand ca. 3000.-Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden (Tel. 06333/9270).

