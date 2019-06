Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 22.06.2019 kam es gegen 03:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Theodor-Heuss-Straße in Pirmasens. Ein Täter versuchte sich über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Die Bewohner wurden durch den entstandenen Lärm geweckt und konnten die Polizei verständigen. Der Täter ließ daher von seinem Vorhaben ab und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/5200.

