Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Motorradunfall

Wilgartswiesen (ots)

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am heutigen Donnerstagnachmittag auf der B 48 zwischen Johanniskreuz und der Einmündung Iggelbach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 45-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße von der Fahrbahn ab, touchierte auf abschüssiger Fahrbahn die Leitplan-ke und kam zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde der verunglückte Vorderpfälzer mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Ludwigshafen geflogen. Am neuen Motorrad, einer Honda, CBR 1000, entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Waldfischbacher Polizei musste die B 48 für mehrere Stunden voll sperren. Ein Gutachter ist zur Klärung des Unfallgeschehens eingeschaltet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens, PI Waldfischbach-Burgalben



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell