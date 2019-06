Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 20.06.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Versuchter Einbruch

Am frühen Morgen des 19.06.2019 zwischen 03:50 und 04:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Mühlbergstraße einzubrechen. Die Täter flüchteten, nachdem die Hausbewohnerin durch ein Geräusch geweckt wurde und sich im Haus umschaute. Zunächst konnte sie in der Dunkelheit nichts feststellen. Am Morgen bemerkte die Frau dann deutliche Einbruchspuren an der Terrassentür. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

