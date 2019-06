Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenpiegel an PKW abgetreten

Dahn (ots)

In der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag wurden in der Pirmasenser Straße in Dahn auf dem Parkplatz des ehemaligen Edeka-Marktes, an einem dort stehenden PKW, durch einen unbekannten Täter die beiden Außenspiegel abgetreten. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1.200 Euro angegeben. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, der sich in der Zeit von 22:45 Uhr - 02:53 Uhr ereignet hatte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen.

