Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Fahrer verliert kurz Bewußtsein

Hinterweidenthal (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam ein PKW-Fahrer vor dem Ortseingang Hinterweidenthal aus Richtung Dahn kommend von der Fahrbahn ab. Er beschädigte hierbei einen Zaun, ein Werbeplakat, einen Anhänger, sowie eine dortige Hauswand. Der Fahrer des PKW gab an, dass es ihm "schwarz vor Augen" wurde. Glücklicherweise erlitt er lediglich einen leichten Schock. Am PKW entstand indes erheblicher Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Die Gesamtschadenshöhe wird mit ca. 8000 Euro beziffert.

