Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung und Diebstahl an Bagger

Riedelberg (ots)

Am Mittwoch, den 19.06.2019, in dem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde im Bereich der K 81, Riedelberg ein Bagger beschädigt. Aufgrund eines Wasserrohrbruches mussten in der Nacht von Dienstag, 18.06.2019 auf Mittwoch, 19.06.2019 Baggerarbeiten durchgeführt werden. Über Tag war der Bagger unbeaufsichtigt an der Baustelle abgestellt gewesen. Bisher unbekannte Täter haben den Schlauch der Hydraulikpumpe mittels einer Elektrosäge durchgeschnitten. Durch die Beamten konnte vor Ort nur eine geringe Menge an ausgelaufenem Hydrauliköl festgestellt werden, was darauf schließen lässt, dass die Täter das Öl entwendet haben. Der Schaden beträgt ca. 1.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

