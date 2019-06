Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl in der Fußgängerzone

Pirmasens (ots)

Am 18.06.19, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.10 Uhr wurde einer 56-jährigen Frau in einem Einkaufsgeschäft in der Hauptstraße der Geldbeutel gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten, aus der über die Schulter getragenen Handtasche, einen großen, braunen Geldbeutel samt 3-stelligem Bargeldbetrag, Bankkarten und Dokumenten der Frau. Die Geschädigte gab an, dass ihr in dem Geschäft eine unbekannte Frau zweimal sehr nahekam. Ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun hat ist unklar. Sie konnte die Frau jedoch wie folgt beschreiben: ca. 55-65 Jahre alt, 160-165 cm groß, kräftige Figur, dunkle Haare, dunkler Rock und helles Oberteil. Ein Hinweis der Polizei: Handtaschen sollten immer geschlossen und mit der Verschlussseite Richtung Körper getragen werden, Rucksäcke vor dem Körper. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden angesprochen oder angerempelt werden. Taschendiebe nutzen gerne Menschenansammlungen. Seien Sie in solchen Situationen besonders wachsam. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell