Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Rosenkopf (ots)

Am 18.06.2019 gegen 12:10 Uhr geriet ein 18-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau auf der L 465 (Höhenstraße) zwischen Martinshöhe und Rosenkopf in einer leichten Linkskurve mit seinem Fahrzeug auf den rechten Grünstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer blieb schwer - nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise jedoch nicht lebensbedrohlich - verletzt im Straßengraben liegen. Der Unfall wurde von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet, insofern kann eine Unfallbeteiligung Dritter ausgeschlossen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR (Totalschaden). Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

