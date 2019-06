Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum vom 16.06.2019, 21:00 Uhr bis 17.06.2019, 06:00 Uhr beim Befahren der Kirchbergstraße in Richtung Thomas-Mann-Straße zwei geparkte Pkw, die in der Kirchbergstraße vor dem Anwesen Nr. 2b hintereinander am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei den geparkten Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen Opel-Tigra und einen silberfarbenen Mercedes der C-Klasse. Der Schaden an den beiden geparkten Fahrzeugen beträgt zusammen ca. 2.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

