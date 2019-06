Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am 17.06.2019 zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Mühlbergstraße im Bereich des Übergangs in den Weißdornweg ein. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Eindringen in Wohnhäuser bevorzugt über Terrassentüren erfolgt, weshalb spezielle Einbruchschutzmaßnahmen an diesen Türen ein wichtiger Aspekt bei der Sicherung von Wohnobjekten sind.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell