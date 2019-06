POL-PDPS: VW Multivan beschädigt und abgehauen

Polizeidirektion Pirmasens

Am Freitag, den 14.06.19, in der Zeit von 19.00 bis 20.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, in der Zweibrücker Straße zu einer Verkehrsunfall-flucht. Der Geschädigte parkte seinen roten VW Multivan in Queraufstellung auf dem dortigen Kundenparkplatz. Als er nach seinem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er auf der Beifahrerseite mehrere horizontal verlaufende Kratzer fest. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Vermutlich wurde der VW beim Ein-oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

