Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: A8-Verdacht des illegalen Autorennens

Walshausen (ots)

Am Samstag, den 15.06.2019, gegen 20.45 Uhr befuhr der 70-jährige Anzeigenerstatter mit seiner Ehefrau die A8 aus Richtung Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. In Höhe der Ausfahrt Walshausen wurde er plötzlich mit extrem überhöhter Geschwindigkeit von 2 PKW überholt. Der Anzeigenerstatter befand sich auf der rechten Fahrspur und wurde zunächst von einem schwarzen Mercedes auf der linken Fahrspur überholt. Fast zum selben Zeitpunkt überholte ihn ein hellblauer Audi A 4, möglicherweise auch S4 oder RS4 auf dem Standstreifen, welcher sich dann unmittelbar vor den PKW des Anzeigenerstatters setzte. Das Fahrzeug hätte dazu jedoch noch die gesamte Auffahrt Walshausen benötigt, wodurch der Anzeigenerstatter und seine Frau gefährdet wurden. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Geschehen Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell