Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit hohem Sachschaden

Wallhalben (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es am Kreuzungsbereich L469 / L466 (Schmitshauser Kreuzung) zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und ein Sachschaden von mindestens 35000 Euro entstand. Ein Fahrzeugführer, der aus Richtung Martinshöhe kommend in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, missachtete hierbei offenbar die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugführers, der gerade von Wallhalben in Richtung Winterbach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Allerdings mussten beide Pkw abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben



Telefon: 06333-9270



E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell