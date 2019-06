Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unfallflucht

Polizei Zweibrücken (ots)

Am 15.06.2019, gegen 11 Uhr, beschädigte in der Hofenfelsstraße 14 in Zweibrücken, auf dem Parkplatz der dortigen Tierarztpraxis, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort zum Parken abgestellten schwarzen Audi A6 Avant. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet und der Verursacher auf die Beschädigung angesprochen. Dieser begutachtete kurz den Schaden und gab an nicht dafür verantwortlich zu sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Laut dem Zeugen handelte es sich beim Verursacher ebenfalls um einen schwarzen Audi A6 Kombi. Die Ermittlungen bezüglich des Verursachers laufen noch.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

