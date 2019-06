Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Essen angebrannt

Polizei Zweibrücken (ots)

Am 15.06.2019, gegen 14.12 Uhr, wurde von der Rettungsleitstelle ein Brandalarm in der Straße Am Wackenpfad in Zweibrücken gemeldet. Am Anwesen konnte durch die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Grund für die starke Rauchentwicklung war glücklicherweise nur angebranntes Essen in einem Kochtopf. Diesen hatte der Bewohner vor Verlassen der Wohnung versehentlich auf dem Herd vergessen. Durch die Feuerwehr wurde der Herd abgeschaltet und die Wohnung gelüftet. Es entstand - außer an dem Essen - kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell