Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Blumenkübel übersehen (06-15905)

Otterstadt (ots)

15.05.2019, 07.51 Uhr Geblendet durch die tief stehende Sonne übersah in der Mannheimer Straße ein 54-jähriger Citroen Berlingo Fahrer am Mittwochmorgen einen am Fahrbahnrand stehenden Blumenkübel und touchierte diesen. Dabei entstand an dem Citroen ein Schaden von circa 2000 Euro, der Schaden an dem Blumenkübel wird auf 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell