Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt II

Maxdorf (ots)

Am 24.02.2019 gegen 02:15 Uhr will eine Polizeistreife in der Hauptstraße in Maxdorf einen PKW kontrollieren. Beim Erblicken der Polizeistreife beschleunigt er stark und will sich zunächst der Kontrolle entziehen. Er wird eingeholt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wird festgestellt, dass der 41-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wird eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten.

