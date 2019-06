Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unfallflucht

Polizei Zweibrücken (ots)

In der Zeit von 15.06.2019, 18:00 Uhr, bis 16.06.2019, 00:35 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer beim Einparken im Europaring in Zweibrücken einen dort zum Parken abgestellten blauen Opel Roadster. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte das Fahrzeug neben dem Geschädigten anhand der festgestellten Spuren als Verursacherfahrzeug ausgemacht werden. Entsprechende Spuren wurden vor Ort gesichert und stimmen mit den Schäden am geschädigten Fahrzeug überein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

