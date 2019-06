POL-PDPS: Zweibrücken - Fahrt unter Drogeneinfluss

Polizeidirektion Pirmasens

Am 15.06.2019 gegen 23:30 Uhr wurde in der Wattweilerstraße in Zweibrücken, ein roter Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 20-jährigen Fahrer konnten deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

