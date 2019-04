Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Bargeld und Autoschlüssel während Fußballspiel aus Spinden geklaut

Waldsee (ots)

Während des Fußballspiels des ASV Waldsee gegen den TUS Altrip am Samstagnachmittag, den 27.04.2019, zwischen 16:30 und 18:15 Uhr, sind aus mehreren unverschlossenen Spinden in den Umkleidekabinen Geldbörsen samt Bargeld, Fahrzeugschlüssel und anderen Wertgegenstände entwendet worden. Täterhinweise gibt es bislang keine. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

