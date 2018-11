Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 16.11.2018, gegen 14:10 Uhr, wollte eine 18-Jährige mit ihrem Pkw Nissan von der Straße "Am Schloßkanal" nach links in die Prälat-Caire-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen mit seinem BMW und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Beim Zusammenstoß wurden beide Pkw erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Pkw mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Die 18-Jährige und ihre 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, konnten aber noch am Freitagabend die BG-Unfallklinik verlassen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

