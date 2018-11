POL-PPRP: (Ludwigshafen Innenstadt) - Mann in Mönchkutte

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, d. 16.11.18, gegen 10:30 Uhr, meldeten Anwohner in der Stadtmitte eine männliche Person, die in Mönchskutte herumlaufen und in unverschämter Art und Weise um Spenden bitten würde. Der Unbekannte konnte trotz intensiver Suche nicht angetroffen werden. Weitere Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Rufnummer 0621 / 963-2122, entgegengenommen.

