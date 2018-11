POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Bargeld geraubt

Ludwigshafen (ots) - Am 15.11.2018 gegen 17.00 Uhr wurde ein 15-Jähriger von zwei anderen Jugendlichen an der Rheinschanzenpromenade angesprochen. Sie drohten ihm mit Schlägen, wenn er sein Bargeld nicht rausgeben würde. Deshalb kam der 15-Jährige der Forderung nach und gab ihnen sein Geld. Daraufhin flüchteten die unbekannten Täter. Der eine unbekannte Täter war etwa 15-16 Jahre und circa 1,70 m groß. Er hatte dunkle Haare, trug hellblaue Jeans und eine dunkle Kapuzenjacke. Der andere war ebenfalls etwa 15-16 Jahre alt und hatte blonde Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

