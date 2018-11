POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Gegen Verkehrszeichen gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Abend des 15.11 2018 wurde ein Verkehrsschild in der Kaiser-Wilhelm-Straße von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Es war leicht verbogen, ragte auf die Fahrbahn und war im unteren Bereich der Stange gebrochen. Es ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Autofahrer von der Berliner Straße kommend nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Heinigstraße abbog und beim Abbiegevorgang gegen das Schild fuhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

