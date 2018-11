POL-PPRP: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) - (Ludwighafen) - Haftbefehl nach schwerem Raub

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.09.2018 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4056856

Am 09.09.2018, gegen 01.00 Uhr, wurde ein 30-Jähriger von einem 17-jährigen Tatverdächtigen an der Haltestelle "Hauptfriedhof" angegriffen und mit einem Taschenmesser verletzt. Danach entwendete der Tatverdächtige dem Geschädigten 40 Euro und flüchtete. Nach umfangreichen Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts Ludwigshafen konnte er ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erging am 13.11.2018 Haftbefehl. Der 17-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt.

