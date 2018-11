POL-PPRP: - Ellerstadt - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Weingut

Bad Dürkheim / Ellerstadt (ots) - In der Nacht zum 17.11.2018 kam es in Ellerstadt in der Gönnheimer Staße zu einem versuchten Einbruch in ein dortiges Weingut, wobei der Täter durch den Eigentümer bei der Tatausführung gestört wurde und unverrichteter Dinge die Flucht über das nahegelegene Feld ergreifen musste. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers führten nicht zur Ergreifung des Täters. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann handeln.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell