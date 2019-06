Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Zweiradfahrer

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 18.06.19, gegen 12.27 Uhr befuhr ein 61-jähriger LKW-Fahrer die L 484 von Pirmasens kommend in Richtung Niedersimten und wollte mit seinem LKW mit Anhänger nach links in ein Grundstück abbiegen. Der hinter ihm fahrende 16-jährige Zweiradfahrer wollte mit seinem Yamaha Leichtkraftrad den LKW überholen und stieß dabei mit dem Anhänger zusammen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

