Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radmuttern an PKW gelöst

Pirmasens (ots)

In dem Zeitraum von Montag, den 17.06.2019, 03:30 Uhr bis Dienstag, den 18.06.2019, 11:30 Uhr ereignete sich in der Landgrafenstraße, Pirmasens ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Einer 68-jährigen Frau aus Pirmasens wurden an Ihrem geparkten PKW die Radmuttern am rechten Vorderreifen gelöst, was die Frau während der Fahrt bemerkte. Bevor etwas Schlimmeres passieren konnte, suchte die Frau eine Werkstatt auf, wo die Radmuttern wieder festgezogen wurden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

