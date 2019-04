Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gestohlenes Portemonnaie nach sechs Jahren wieder da

Bückeburg (ots)

(ma)

Im Februar 2013 wurde einer 81jährigen Bückeburgerin während des Einkaufens in einem Supermarkt in der Bückeburger Kreuzbreite das Portemonnaie aus der Handtasche, die an einem Einkaufswagen hing, gestohlen.

Gestern wurde die Geldbörse mit allen persönlichen Ausweiskarten und diversen Papieren, allerdings ohne Bargeld, bei Gartenarbeiten auf dem Gelände des Verbrauchermarktes wiedergefunden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell