Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-Polizei codiert Fahrräder in Hagenburg

Nienburg (ots)

(BER)Die Polizeidienststellen im Landkreis Schaumburg hatten vor einigen Tagen die Termine angekündigt, an denen Fahrradcodierungen stattfinden sollen. Die genauen Uhrzeiten und Orte werden immer kurz vorher veröffentlicht. Am Donnerstag, 16.05.2019, in der Zeit von 10.00 Uhr - 17.00 Uhr, findet in Hagenburg, Steinhuder-Meer-Straße am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus eine Codierung statt. In Zusammenarbeit mit einem Fachmann des Polizeikommissariates Stadthagen erwarten die Mitarbeiter der Polizeistation Hagenburg möglichst zahlreiche Interessenten. Die Codierung ermöglicht der Polizei eine schnelle Zuordnung von gekennzeichneten Rädern bei Kontrollen und soll mögliche Täter vom Diebstahl abhalten. Anmeldungen sind nicht möglich, auf Wartezeiten sollte man sich einrichten. Fahrradeigentümer werden gebeten, einen Personalausweis sowie, wenn möglich, einen Eigentumsnachweis mitzubringen.

